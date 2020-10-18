Тимошенко: місцеві вибори – це справжній референдум щодо ставлення до президента і його політики

Лідерка "Батьківщини" вважає, що це будуть вибори особливого значення, бо люди матимуть змогу не просто обирати місцеву владу, а сказати "так" або "ні" курсу президента.

Місцеві вибори 25 жовтня продемонструють ставлення українців до президента України Володимира Зеленського та його політики.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час пресконференції.

"Наразі немає ані президентських, ані парламентських виборів – ми не можемо зараз змінити центральну владу. Але замість фейкового народовладдя та «потішних опитувань», які ініціює президент, у нас є офіційні, реальні місцеві вибори. Це будуть вибори особливого значення, бо люди матимуть змогу не просто обирати місцеву владу, а сказати "так" або "ні" тому курсу, яким сьогодні президент веде країну. Якщо вся країна скаже цьому «ні», то найближчим часом ми будемо мати повне перезавантаження влади", - сказала Тимошенко.

За її словами, голосувати потрібно не за обіцянки, а за те, що вже зроблено. Обираючи, потрібно аналізувати дії, професіоналізм кандидатів, аби не було чергових експериментів над країною.

"Все буде залежати від того, які прийдуть депутати, мери, голови об’єднаних територіальних громад, бо саме ці люди мусять стати барикадою, яка не дозволить розбазарити ресурси та здати інтереси громади. Тому потрібно дуже уважно підійти до вибору і зробити так, щоб місцеві команди своїми професійними, моральними та патріотичними якостями відповідали тим викликам, які постали перед місцевим самоврядуванням. Неможливо щоразу кидати країну в експерименти. Їх вже наробили достатньо, тому треба нарешті наводити в країні лад і діяти в інтересах українців", - зазначила лідерка "Батьківщини".

Нагадаємо, сьогодні Тимошенко також заявила, що кошти ковідного фонду мають спрямовуватися передусім на захист людей та підтримку медиків. "Батьківщина" буде наполягати на перерозподілі коштів з фонду боротьби з коронавірусом з урахуванням потреб людей та лікарень в боротьбі з епідемією.