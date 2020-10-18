На Одещині напали на журналіста під час зйомки матеріалу про вибори

У Романа Варшанідзе забої та струс мозку.

В Одеській області напали на головного редактора місцевого видання Романа Варшанідзе, коли той знімав матеріал про місцеві вибори.

У поліції повідомили, що інцидент стався у суботу, 17 жовтня, в селі Великодолинське Овідіопольського району.

Троє невідомих побили журналіста. Його із забоями та струсом мозку доставили в лікарню.

Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Постраждалий журналіст прокоментував інцидент на своїй сторінці у фейсбук. Він вважає, що на нього напали представники політсили "Опозиційна платформа – За життя".

"На мене, як журналіста "Альтернатива.орг", вчинено напад представниками ОПЗЖ. Напад скоєно у смт Великодолинське, куди я приїхав на зустріч з кандидатом на пост голови Великодолинської селищної ради Юрієм Нікітінським. Методи насильства "партії війни" переносяться і в мирне життя", - написав він.

Зазначимо, це вже не перший напад на Романа Варшанідзе. У серпні 2017 року на нього напали невідомі й побили битами.

Нагадаємо, поліція відкрила понад 400 кримінальних справ, пов'язаних із виборами. Вони призначені на 25 жовтня.