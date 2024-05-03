​ХАМАС у кампусах

Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня американці несподівано для себе усвідомили, що університети країни є не лише оплотами соціалізму (це сумна реальність багатьох десятиліть), а й осередками геть печерного антисемітизму. А як інакше пояснити масові святкування студентів під гаслами «від річки до моря» (заклик ХАМАС до створення Палестинської держави у тому числі на території Ізраїлю і ціною його знищення), публічні заяви викладачів про те, що потрібно «враховувати контекст дій ХАМАСу», що напад (від якого загинули щонайменше 1200 осіб, більшість – мирні мешканці) був «ударом відплати за дії Ізраїлю». Лише один приклад: 34 студентські організації Гарвардського університету після нападу ХАМАС підписали звернення, в якому заявили що «вважають ізраїльський режим повністю відповідальним за розгортання насильства».
Все це сталося, підкреслю, ще до військової операції Ізраїлю у Секторі Гази, внаслідок якої палестинське населення сектора опинилося на межі гуманітарної катастрофи.
Так, звісно політика Ізраїлю щодо палестинців ніколи не була вегетаріанською. Однак у жорстоких, звірячих убивствах цивільних, дітей, немає контексту і його не потрібно шукати, пояснюючи фестивалі радості в американських вишах після 7 жовтня.
Так, надмірна жорстокість ЦАХАЛ, удари по цивільній інфраструктурі та блокада сектора, яка спричинила штучний голод, заслуговують на максимальний осуд. І міжнародне співтовариство мало б докласти більше зусиль, аби зупинити насилля – як і у випадку з російською агресією. Але дії держави Ізраїль не виправдовують закликів лідерів студентських протестів в американських університетах убивати євреїв, не виправдовують їхню підтримку ісламістських доктрин про смерть Ізраїлю, США та західної цивілізації загалом.
І, до речі, так палко протестуючи проти Ізраїлю, американські студенти чомусь вперто не помічають агресію значно більших масштабів – війни Росії проти України. Чомусь вони не захоплюють університетські кампуси, закликаючи припинити стирати з лиця землі українські міста та убивати українських дітей. Де хоча б один мітинг після ракетних ударів Росії по українських містах чи заява студентських організацій із засудженням дій Москви?
Відсутність реакції на російську агресію промовисто свідчить, що університетські спільноти США у ході «пропалестинських протестів» мотивує не пацифізм чи природня реакція на несправедливість. На жаль, рушієм протестів виявився банальний антисемітизм, який сформувався у сприятливому для нього неомарксистському дискурсі, що домінує в американських університетах. Йому притаманне чорно-біле сприйняття світу, в якому умовні пригноблені мають право на все, а умовні гнобителі (до яких автоматом зарахована уся західна цивілізація) повинні бути знищені.
Саме тому Ізраїль для американського соціаліста – абсолютне зло, яке не має права на існування. США – зло, бо веде агресивні війни, підтримує Ізраїль і взагалі є оплотом капіталізму. А Росія, яка вдало індоктринувала в лівий дискурс міфологеми про власну боротьбу проти «західного колоніалізму» – зло прийнятне, можливо, навіть не зло, а специфічний попутник добра.
🚨#BREAKING: Pro-Palestine protesters have removed the American flag at George Washington University and replaced it with a large Palestine flag— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 3, 2024
⁰📌#Washington l #DC
Watch as hundreds of pro-Palestine protesters, students, and other activists gather in large numbers outside… pic.twitter.com/ErbG2q0daK
Також майже добром є ісламісти, байдуже, що у контрольованих ними спільнотах права людини та цінності, які сповідують західні ліві, поза законом. Американські студенти, представники привілейованої частини суспільства (вища освіта у США доступна, насамперед, вихідцям з заможних родин) навіть мімікрують під «пригноблених» з Близького Сходу, одягаючи куфії та хіджаби.
Понад те, самі протести координують організації, тісно пов’язані з ісламістськими рухами – «Американські мусульмани за Палестину» та «Студенти за справедливість у Палестині». Обидві організації засновані професором Каліфорнійського університету Хатемом Базіаном і просувають у США ісламістські доктрини та антисемітську пропаганду.
Тому не варто дивуватися, що адміністрації університетів пропонують єврейським студентам поки навчатися дистанційно, оскільки не можуть захистити їх від переслідування та можливого насильства з боку колег по alma mater – рівень антисемітизму в університетах просто зашкалює.
При цьому, студентів, що публічно закликають до убивств «сіоністів», у кращому випадку відстороняють від навчання, як це сталося у випадку з Хімані Джеймсом, студентом Колумбійського університету, одним з лідерів протесту.
І навряд чи університет у підсумку зважиться більш суворе покарання: того ж Хімані Джеймса публічно підтримали дві конгресвумен від Демократичної партії, Ільхан Омар та Александрія Окасіо-Кортес, які особисто відвідували у табір протестувальників Колумбійського університету.
🚨#BREAKING: Democratic Rep AOC has just arrived to visit and engage in conversations with students at the pro-Palestine encampment at Columbia University pic.twitter.com/VdtBH2IYLF— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 26, 2024
Що далі?
Студентські протести уже стали важливою частиною виборчої кампанії у США і спроби набрати електоральні бали лише поглиблюють кризу.
У складній ситуації опинився президент Байден: Білий дім не може дозволити собі відмовитися від підтримки Ізраїлю, при цьому немала частина його власної партії, і лідерів, і виборців, цілком поділяє антиізраїльські вимоги протестувальників. Президент США спробував виступити у ролі миротворця, засудивши як антисемітизм так й ісламофобію.
Натомість Дональд Трамп та консерватори з Республіканської партії зацікавлені, щоб протиріччя у таборі конкурентів поглиблювалися. Вони закликають до силових дій, зокрема, застосування Національної гвардії для відновлення порядку в університетах. «Це ліві радикали божевільні, – заявив цього тижня Трамп. – Їх потрібно зупинити зараз, тому що це буде тривати і далі, і буде ставати все гірше і гірше».
У середу, 1 травня, Палата представників Конгресу ухвалила «Акт про поінформованість про антисемітизм», в якому констатувала, що «антисемітизм зростає в Сполучених Штатах».
Законопроєкт закріплює визначення антисемітизму у федеральному законі та доручає Департаменту освіти враховувати його при формуванні освітніх програм.
Однак його ухвалення у Сенаті під питанням – проти як лівий фланг Демократичної партії, так і ультраправий Республіканської. Перші апріорі проти будь-яких рішень, які можна трактувати як підтримку Ізраїлю. Другі вбачають у документі «загрозу свободі слова», зокрема, праву говорити, що «Ісус був розп’ятий євреями». І взагалі, мовляв, «саме Євангеліє відповідає визначенню антисемітизму згідно з умовами законопроекту» (Ні, це не жарт, а реальні цитати конгресменів від Республіканської партії).
Втім, навряд чи навіть позитивне рішення Сенату суттєво вплине на ситуацію: протест надто радикалізований, надто багато зацікавлених у тому, щоб розколи послаблювали США.
«Недавні антиізраїльські протести часто зображують як спонтанне повстання студентського обурення проти війни в Газі. Але ми бачимо, що за молодими ідеалістами стоїть організований рух лівих, які хочуть поширювати безлад», – констатувала редакція The Wall Street Journal.
Читаючи це, чомусь уявляєш собі задоволені фізіономії Путіна і Сі.