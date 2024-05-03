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​ХАМАС у кампусах

Американські університети паралізовані: студенти десятків вишів припинили навчання, облаштовують наметові містечка, проводять маніфестації, захоплюють корпуси й б’ються з поліцією. На початок травня поліція затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати.

Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, котрі надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти «ізраїльської агресії, апартеїду» та «геноциду палестинців». Американські медіа політкоректно називають їх «пропалестинськими акціями». Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму. 

Наметове містечко в Колумбійському університеті
Фото: EPA
Наметове містечко в Колумбійському університеті

Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня американці несподівано для себе усвідомили, що університети країни є не лише оплотами соціалізму (це сумна реальність багатьох десятиліть), а й осередками геть печерного антисемітизму. А як інакше пояснити масові святкування студентів під гаслами «від річки до моря» (заклик ХАМАС до створення Палестинської держави у тому числі на території Ізраїлю і ціною його знищення), публічні заяви викладачів про те, що потрібно «враховувати контекст дій ХАМАСу», що напад (від якого загинули щонайменше 1200 осіб, більшість – мирні мешканці) був «ударом відплати за дії Ізраїлю». Лише один приклад: 34 студентські організації Гарвардського університету після нападу ХАМАС підписали звернення, в якому заявили що «вважають ізраїльський режим повністю відповідальним за розгортання насильства».

Все це сталося, підкреслю, ще до військової операції Ізраїлю у Секторі Гази, внаслідок якої палестинське населення сектора опинилося на межі гуманітарної катастрофи. 

Так, звісно політика Ізраїлю щодо палестинців ніколи не була вегетаріанською. Однак у жорстоких, звірячих убивствах цивільних, дітей, немає контексту і його не потрібно шукати, пояснюючи фестивалі радості в американських вишах після 7 жовтня. 

Так, надмірна жорстокість ЦАХАЛ, удари по цивільній інфраструктурі та блокада сектора, яка спричинила штучний голод, заслуговують на максимальний осуд. І міжнародне співтовариство мало б докласти більше зусиль, аби зупинити насилля – як і у випадку з російською агресією. Але дії держави Ізраїль не виправдовують закликів лідерів студентських протестів в американських університетах убивати євреїв, не виправдовують їхню підтримку ісламістських доктрин про смерть Ізраїлю, США та західної цивілізації загалом.

Протести студентів Університету Джорджа Вашингтона
Фото: EPA
Протести студентів Університету Джорджа Вашингтона

І, до речі, так палко протестуючи проти Ізраїлю, американські студенти чомусь вперто не помічають агресію значно більших масштабів – війни Росії проти України. Чомусь вони не захоплюють університетські кампуси, закликаючи припинити стирати з лиця землі українські міста та убивати українських дітей. Де хоча б один мітинг після ракетних ударів Росії по українських містах чи заява студентських організацій із засудженням дій Москви?

Відсутність реакції на російську агресію промовисто свідчить, що університетські спільноти США у ході «пропалестинських протестів» мотивує не пацифізм чи природня реакція на несправедливість. На жаль, рушієм протестів виявився банальний антисемітизм, який сформувався у сприятливому для нього неомарксистському дискурсі, що домінує в американських університетах. Йому притаманне чорно-біле сприйняття світу, в якому умовні пригноблені мають право на все, а умовні гнобителі (до яких автоматом зарахована уся західна цивілізація) повинні бути знищені. 

Антисемітське гасло на стіні корпусу Університету Каліфорнії (Берклі)
Фото: EPA
Антисемітське гасло на стіні корпусу Університету Каліфорнії (Берклі)

Саме тому Ізраїль для американського соціаліста – абсолютне зло, яке не має права на існування. США – зло, бо веде агресивні війни, підтримує Ізраїль і взагалі є оплотом капіталізму. А Росія, яка вдало індоктринувала в лівий дискурс міфологеми про власну боротьбу проти «західного колоніалізму» – зло прийнятне, можливо, навіть не зло, а специфічний попутник добра. 

Також майже добром є ісламісти, байдуже, що у контрольованих ними спільнотах права людини та цінності, які сповідують західні ліві, поза законом. Американські студенти, представники привілейованої частини суспільства (вища освіта у США доступна, насамперед, вихідцям з заможних родин) навіть мімікрують під «пригноблених» з Близького Сходу, одягаючи куфії та хіджаби. 

Акція протесту студентів
Фото: EPA
Акція протесту студентів

Понад те, самі протести координують організації, тісно пов’язані з ісламістськими рухами – «Американські мусульмани за Палестину» та «Студенти за справедливість у Палестині». Обидві організації засновані професором Каліфорнійського університету Хатемом Базіаном і просувають у США ісламістські доктрини та антисемітську пропаганду

Тому не варто дивуватися, що адміністрації університетів пропонують єврейським студентам поки навчатися дистанційно, оскільки не можуть захистити їх від переслідування та можливого насильства з боку колег по alma mater – рівень антисемітизму в університетах просто зашкалює.

Намаз студентів Університету Джорджа Вашингтона
Фото: EPA
Намаз студентів Університету Джорджа Вашингтона

При цьому, студентів, що публічно закликають до убивств «сіоністів», у кращому випадку відстороняють від навчання, як це сталося у випадку з Хімані Джеймсом, студентом Колумбійського університету, одним з лідерів протесту. 

І навряд чи університет у підсумку зважиться більш суворе покарання: того ж Хімані Джеймса публічно підтримали дві конгресвумен від Демократичної партії, Ільхан Омар та Александрія Окасіо-Кортес, які особисто відвідували у табір протестувальників Колумбійського університету. 

Що далі?

Студентські протести уже стали важливою частиною виборчої кампанії у США і спроби набрати електоральні бали лише поглиблюють кризу.

У складній ситуації опинився президент Байден: Білий дім не може дозволити собі відмовитися від підтримки Ізраїлю, при цьому немала частина його власної партії, і лідерів, і виборців, цілком поділяє антиізраїльські вимоги протестувальників. Президент США спробував виступити у ролі миротворця, засудивши як антисемітизм так й ісламофобію.

Затримання протестувальників в Університеті Техасу
Фото: EPA
Затримання протестувальників в Університеті Техасу

Натомість Дональд Трамп та консерватори з Республіканської партії зацікавлені, щоб протиріччя у таборі конкурентів поглиблювалися. Вони закликають до силових дій, зокрема, застосування Національної гвардії для відновлення порядку в університетах. «Це ліві радикали божевільні, – заявив цього тижня Трамп. – Їх потрібно зупинити зараз, тому що це буде тривати і далі, і буде ставати все гірше і гірше».

У середу, 1 травня, Палата представників Конгресу ухвалила «Акт про поінформованість про антисемітизм», в якому констатувала, що «антисемітизм зростає в Сполучених Штатах».

Законопроєкт закріплює визначення антисемітизму у федеральному законі та доручає Департаменту освіти враховувати його при формуванні освітніх програм.

Однак його ухвалення у Сенаті під питанням – проти як лівий фланг Демократичної партії, так і ультраправий Республіканської. Перші апріорі проти будь-яких рішень, які можна трактувати як підтримку Ізраїлю. Другі вбачають у документі «загрозу свободі слова», зокрема, праву говорити, що «Ісус був розп’ятий євреями». І взагалі, мовляв, «саме Євангеліє відповідає визначенню антисемітизму згідно з умовами законопроекту» (Ні, це не жарт, а реальні цитати конгресменів від Республіканської партії).

Втім, навряд чи навіть позитивне рішення Сенату суттєво вплине на ситуацію: протест надто радикалізований, надто багато зацікавлених у тому, щоб розколи послаблювали США.

«Недавні антиізраїльські протести часто зображують як спонтанне повстання студентського обурення проти війни в Газі. Але ми бачимо, що за молодими ідеалістами стоїть організований рух лівих, які хочуть поширювати безлад», – констатувала редакція The Wall Street Journal

Читаючи це, чомусь уявляєш собі задоволені фізіономії Путіна і Сі.

Сергій Мельник, журналіст-міжнародник
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