​ХАМАС у кампусах

Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, котрі надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google , Amazon і Microsoft . Організатори називають свої заходи боротьбою проти «ізраїльської агресії, апартеїду» та «геноциду палестинців». Американські медіа політкоректно називають їх «пропалестинськими акціями». Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму.

Американські університети паралізовані : студенти десятків вишів припинили навчання, облаштовують наметові містечка, проводять маніфестації, захоплюють корпуси й б’ються з поліцією. На початок травня поліція затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати.

Фото: EPA Наметове містечко в Колумбійському університеті

Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня американці несподівано для себе усвідомили, що університети країни є не лише оплотами соціалізму (це сумна реальність багатьох десятиліть), а й осередками геть печерного антисемітизму. А як інакше пояснити масові святкування студентів під гаслами «від річки до моря» (заклик ХАМАС до створення Палестинської держави у тому числі на території Ізраїлю і ціною його знищення), публічні заяви викладачів про те, що потрібно «враховувати контекст дій ХАМАСу», що напад (від якого загинули щонайменше 1200 осіб, більшість – мирні мешканці) був «ударом відплати за дії Ізраїлю». Лише один приклад: 34 студентські організації Гарвардського університету після нападу ХАМАС підписали звернення, в якому заявили що «вважають ізраїльський режим повністю відповідальним за розгортання насильства».

Все це сталося, підкреслю, ще до військової операції Ізраїлю у Секторі Гази, внаслідок якої палестинське населення сектора опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Так, звісно політика Ізраїлю щодо палестинців ніколи не була вегетаріанською. Однак у жорстоких, звірячих убивствах цивільних, дітей, немає контексту і його не потрібно шукати, пояснюючи фестивалі радості в американських вишах після 7 жовтня.

Так, надмірна жорстокість ЦАХАЛ, удари по цивільній інфраструктурі та блокада сектора, яка спричинила штучний голод, заслуговують на максимальний осуд. І міжнародне співтовариство мало б докласти більше зусиль, аби зупинити насилля – як і у випадку з російською агресією. Але дії держави Ізраїль не виправдовують закликів лідерів студентських протестів в американських університетах убивати євреїв, не виправдовують їхню підтримку ісламістських доктрин про смерть Ізраїлю, США та західної цивілізації загалом.

Фото: EPA Протести студентів Університету Джорджа Вашингтона

І, до речі, так палко протестуючи проти Ізраїлю, американські студенти чомусь вперто не помічають агресію значно більших масштабів – війни Росії проти України. Чомусь вони не захоплюють університетські кампуси, закликаючи припинити стирати з лиця землі українські міста та убивати українських дітей. Де хоча б один мітинг після ракетних ударів Росії по українських містах чи заява студентських організацій із засудженням дій Москви?

Відсутність реакції на російську агресію промовисто свідчить, що університетські спільноти США у ході «пропалестинських протестів» мотивує не пацифізм чи природня реакція на несправедливість. На жаль, рушієм протестів виявився банальний антисемітизм, який сформувався у сприятливому для нього неомарксистському дискурсі, що домінує в американських університетах. Йому притаманне чорно-біле сприйняття світу, в якому умовні пригноблені мають право на все, а умовні гнобителі (до яких автоматом зарахована уся західна цивілізація) повинні бути знищені.

Фото: EPA Антисемітське гасло на стіні корпусу Університету Каліфорнії (Берклі)

Саме тому Ізраїль для американського соціаліста – абсолютне зло, яке не має права на існування. США – зло, бо веде агресивні війни, підтримує Ізраїль і взагалі є оплотом капіталізму. А Росія, яка вдало індоктринувала в лівий дискурс міфологеми про власну боротьбу проти «західного колоніалізму» – зло прийнятне, можливо, навіть не зло, а специфічний попутник добра.

🚨#BREAKING: Pro-Palestine protesters have removed the American flag at George Washington University and replaced it with a large Palestine flag

⁰📌#Washington l #DC



Watch as hundreds of pro-Palestine protesters, students, and other activists gather in large numbers outside… pic.twitter.com/ErbG2q0daK — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 3, 2024

Також майже добром є ісламісти, байдуже, що у контрольованих ними спільнотах права людини та цінності, які сповідують західні ліві, поза законом. Американські студенти, представники привілейованої частини суспільства (вища освіта у США доступна, насамперед, вихідцям з заможних родин) навіть мімікрують під «пригноблених» з Близького Сходу, одягаючи куфії та хіджаби.

Фото: EPA Акція протесту студентів

Понад те, самі протести координують організації, тісно пов’язані з ісламістськими рухами – «Американські мусульмани за Палестину» та «Студенти за справедливість у Палестині». Обидві організації засновані професором Каліфорнійського університету Хатемом Базіаном і просувають у США ісламістські доктрини та антисемітську пропаганду.

Тому не варто дивуватися, що адміністрації університетів пропонують єврейським студентам поки навчатися дистанційно, оскільки не можуть захистити їх від переслідування та можливого насильства з боку колег по alma mater – рівень антисемітизму в університетах просто зашкалює.

Фото: EPA Намаз студентів Університету Джорджа Вашингтона

При цьому, студентів, що публічно закликають до убивств «сіоністів», у кращому випадку відстороняють від навчання, як це сталося у випадку з Хімані Джеймсом, студентом Колумбійського університету, одним з лідерів протесту.

І навряд чи університет у підсумку зважиться більш суворе покарання: того ж Хімані Джеймса публічно підтримали дві конгресвумен від Демократичної партії, Ільхан Омар та Александрія Окасіо-Кортес, які особисто відвідували у табір протестувальників Колумбійського університету.

🚨#BREAKING: Democratic Rep AOC has just arrived to visit and engage in conversations with students at the pro-Palestine encampment at Columbia University pic.twitter.com/VdtBH2IYLF — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 26, 2024

Що далі?

Студентські протести уже стали важливою частиною виборчої кампанії у США і спроби набрати електоральні бали лише поглиблюють кризу.

У складній ситуації опинився президент Байден: Білий дім не може дозволити собі відмовитися від підтримки Ізраїлю, при цьому немала частина його власної партії, і лідерів, і виборців, цілком поділяє антиізраїльські вимоги протестувальників. Президент США спробував виступити у ролі миротворця, засудивши як антисемітизм так й ісламофобію.

Фото: EPA Затримання протестувальників в Університеті Техасу

Натомість Дональд Трамп та консерватори з Республіканської партії зацікавлені, щоб протиріччя у таборі конкурентів поглиблювалися. Вони закликають до силових дій, зокрема, застосування Національної гвардії для відновлення порядку в університетах. «Це ліві радикали божевільні, – заявив цього тижня Трамп. – Їх потрібно зупинити зараз, тому що це буде тривати і далі, і буде ставати все гірше і гірше».

У середу, 1 травня, Палата представників Конгресу ухвалила «Акт про поінформованість про антисемітизм», в якому констатувала, що «антисемітизм зростає в Сполучених Штатах».

Законопроєкт закріплює визначення антисемітизму у федеральному законі та доручає Департаменту освіти враховувати його при формуванні освітніх програм.

Однак його ухвалення у Сенаті під питанням – проти як лівий фланг Демократичної партії, так і ультраправий Республіканської. Перші апріорі проти будь-яких рішень, які можна трактувати як підтримку Ізраїлю. Другі вбачають у документі «загрозу свободі слова», зокрема, праву говорити, що «Ісус був розп’ятий євреями». І взагалі, мовляв, «саме Євангеліє відповідає визначенню антисемітизму згідно з умовами законопроекту» (Ні, це не жарт, а реальні цитати конгресменів від Республіканської партії).

Втім, навряд чи навіть позитивне рішення Сенату суттєво вплине на ситуацію: протест надто радикалізований, надто багато зацікавлених у тому, щоб розколи послаблювали США.

«Недавні антиізраїльські протести часто зображують як спонтанне повстання студентського обурення проти війни в Газі. Але ми бачимо, що за молодими ідеалістами стоїть організований рух лівих, які хочуть поширювати безлад», – констатувала редакція The Wall Street Journal.

Читаючи це, чомусь уявляєш собі задоволені фізіономії Путіна і Сі.