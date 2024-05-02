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У кампусі Каліфорнійського університету залишаються сотні пропалестинських протестувальників

Укріплений табір мітингарів оточив натовп прихильників і перехожих. Ввечері на кампус прибули поліцейські.

У кампусі Каліфорнійського університету залишаються сотні пропалестинських протестувальників
Фото: EPA/UPG

За барикадами у кампусі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (місцевий час 01:06) залишилися сотні пропалестинських протестувальників попри наказ поліції залишити територію.

Про це пише Associated Press.

Укріплений табір мітингарів оточив натовп прихильників і перехожих.

Ввечері на кампус прибули поліцейські, а біля університету припарковані порожні автобуси, щоб забрати непокірних протестувальників. 

“Усередині забарикадованого табору виникло невелике місто, повне сотень людей та наметів на території кампуса”, ‒ зазначає видання.

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Деякі протестувальники читали мусульманські молитви, інші скандували “ми не йдемо” або роздавали захисні окуляри та хірургічні маски. Вони носять шоломи та хустки та обговорюють, як найкраще поводитися з перцевими балончиками чи сльозогінним газом. Люди також роблять саморобні щити з фанери на випадок зіткнень із поліцією, яка формує ряди зіткнень далі на кампусі.

Фото: EPA/UPG

Тим часом великий натовп студентів та випускників зібрався на сходах університетського містечка біля наметів, сидячи, слухаючи та аплодуючи доповідачам і приєднуючись до пропалестинських скандувань. 

Водночас група студентів із плакатами та футболками на підтримку Ізраїлю та євреїв проводить демонстрацію поруч.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Вчора у Каліфорнійському університеті відбулися сутички між проізраїльськими й пропалестинськими мітингарями. На пропалестинські протестувальники нібито напали "проізраїльські контрпротестувальники", які жбурляли фаєри, пляшки з водою та використали сльозогінний газ. Правоохоронці приїхали, коли адміністрація університету повідомила про незаконне зібрання.
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