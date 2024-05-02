За барикадами у кампусі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (місцевий час 01:06) залишилися сотні пропалестинських протестувальників попри наказ поліції залишити територію.
Про це пише Associated Press.
Укріплений табір мітингарів оточив натовп прихильників і перехожих.
Ввечері на кампус прибули поліцейські, а біля університету припарковані порожні автобуси, щоб забрати непокірних протестувальників.
“Усередині забарикадованого табору виникло невелике місто, повне сотень людей та наметів на території кампуса”, ‒ зазначає видання.
Деякі протестувальники читали мусульманські молитви, інші скандували “ми не йдемо” або роздавали захисні окуляри та хірургічні маски. Вони носять шоломи та хустки та обговорюють, як найкраще поводитися з перцевими балончиками чи сльозогінним газом. Люди також роблять саморобні щити з фанери на випадок зіткнень із поліцією, яка формує ряди зіткнень далі на кампусі.
Тим часом великий натовп студентів та випускників зібрався на сходах університетського містечка біля наметів, сидячи, слухаючи та аплодуючи доповідачам і приєднуючись до пропалестинських скандувань.
Водночас група студентів із плакатами та футболками на підтримку Ізраїлю та євреїв проводить демонстрацію поруч.
- Вчора у Каліфорнійському університеті відбулися сутички між проізраїльськими й пропалестинськими мітингарями. На пропалестинські протестувальники нібито напали "проізраїльські контрпротестувальники", які жбурляли фаєри, пляшки з водою та використали сльозогінний газ. Правоохоронці приїхали, коли адміністрація університету повідомила про незаконне зібрання.