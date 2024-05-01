Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік

Вірменська делегація на чолі із заступником начальника Генштабу взяла участь у щорічних дискусіях у штаб-квартирі НАТО.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Вірменії.
“Під час зустрічі були обговорені результати підтримки військових навчальних закладів і навчальних центрів Вірменії в рамках програми та намічені нові напрямки співпраці”, - йдеться у повідомленні.
На зустрічі сторони погодили програму співпраці на 2024 рік та окреслили перспективи співпраці на 2025 рік.
Також співрозмовники обговорили поточні програми військового співробітництва Вірменія-НАТО та можливості їх розширення.
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