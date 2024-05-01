Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу 1 травня 2024 року

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі.

Про це йдеться в дописі Блінкена у соцмережі Х.

Нетаньягу на своїй сторінці у цій же соцмережі написав, що спершу відбулася приватна зустріч в офісі прем'єр-міністра, а опісля провели розширене засідання.

The expanded meeting between Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Antony Blinken, at the Prime Minister's Office in Jerusalem, has concluded. pic.twitter.com/s3D6fEEHU6 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 1, 2024

Блінкен повідомив, що обговорив із главою ізраїльського уряду зусилля щодо досягнення угоди про припинення вогню, звільнення заручників та необхідність постійного збільшення допомоги цивільному населенню на всій території Смуги Гази.