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Блінкен прибув до Ізраїлю на зустріч із Нетаньягу. Говорили про припинення вогню і допомогу цивільним у Газі

Спершу Блінкен і Нетаньягу провели приватну зустріч, а опісля відбулося розширене засідання делегацій обох держав.

Блінкен прибув до Ізраїлю на зустріч із Нетаньягу. Говорили про припинення вогню і допомогу цивільним у Газі
Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу 1 травня 2024 року
Фото: Х/ Secretary Antony Blinken

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі.

Про це йдеться в дописі Блінкена у соцмережі Х.

Нетаньягу на своїй сторінці у цій же соцмережі написав, що спершу відбулася приватна зустріч в офісі прем'єр-міністра, а опісля провели розширене засідання.

Блінкен повідомив, що обговорив із главою ізраїльського уряду зусилля щодо досягнення угоди про припинення вогню, звільнення заручників та необхідність постійного збільшення допомоги цивільному населенню на всій території Смуги Гази.

  • Минулого місяця Палата представників США підтримала законопроєкт про надання військової допомоги Ізраїлю. Документ передбачає виділення 26,4 млрд доларів. Зокрема, 4 млрд доларів підуть на системи протиракетної оборони “Залізний купол” та “Праща Давида”. 9,3 млрд доларів передбачені на гуманітарні потреби.
  • Напередодні в Ізраїлі відбулась зустріч Нетаньягу та міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне.
  • Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів Ізраїлю та ХАМАС досягти угоди щодо припинення вогню в Смузі Гази “заради народу Гази, заради заручників та їхніх родин у Ізраїлі, а також регіону й цілого світу”.
  • Ізраїль тим часом очікує, що ХАМАС відповість на пропозицію щодо призупинення бойових дій у Смузі Гази та повернення ізраїльських заручників, перш ніж відправити команду до Каїра для продовження переговорів.
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