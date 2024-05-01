Фото: EPA/UPG Під час акції протесту у Тбілісі

У Європарламенті відреагували на силовий розгін мітингувальників у грузинському Тбілісі, які протестували проти скандального заклонопроєкту "про іноагентів". Зокрема, закликали позбавити країну кандидатства на членство у ЄС.

Про це повідомили на своїх сторінках у соцмережі Х високий представник ЄС Жозеп Боррель та євродепутатка Віола фон Крамон.

Зокрема, Боррель зазначив, що засуджує насильство проти протестувальників і закликав владу забезпечити право людей на мирні зібрання.

"Грузія є країною-кандидатом на вступ до ЄС, я закликаю її владу забезпечити право на мирні зібрання. Застосування сили для його придушення є неприйнятним", – написав він.

I strongly condemn the violence against protesters in Georgia who were peacefully demonstrating against the law on foreign influence. Georgia is an EU candidate country, I call on its authorities to ensure the right to peaceful assembly.Use of force to suppress it is unacceptable — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 1, 2024

Євродепутатка Віола фон Крамон закликала до конкретних кроків.

Зокрема, вона написала, що потрібно скасувати Грузії статус кандидата в ЄС. Також, за її словами, варто зупинити європейське фінансування проєктів Грузії, запровадити санкції проти проросійського олігарха та фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі і заборонити в'їзд для депутатів, які голосували за суперечливий закон.

We need concrete consequences!

- withdrawal of the EU-candidate status

- stop the funds for 🇬🇪 projects

- sanction Bidzina Ivanishvilli

- travel bans for MPs who vote in favour of the #RussianLaw https://t.co/NBnlqnCan7 — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) May 1, 2024

Вчора під час масових протестів у Грузії поліція застосувала сльозогінний газ та водомет для розгону учасників акції біля будівлі парламенту. Крім того, деякі учасники акції стверджували, що правоохоронці застосували гумові кулі.

Фото: EPA/UPG Протест у Тбілісі

Фото: EPA/UPG Розгін протесту у Тбілісі

Фото: EPA/UPG Розгін протесту у Тбілісі

Фото: EPA/UPG Водометами розгяняли протест у Тбілісі

Фото: EPA/UPG Розгін протесту у Тбілісі

Фото: EPA/UPG Розгін протесту у Тбілісі