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У Європарламеті засудили розгін протестів у Грузії і закликали позбавити країну кандидатства до ЄС

Євродепутатка закликала позбавити Грузію статусу кандидата до ЄС через придушення протестів.

Під час акції протесту у Тбілісі
Фото: EPA/UPG
Під час акції протесту у Тбілісі

У Європарламенті відреагували на силовий розгін мітингувальників у грузинському Тбілісі, які протестували проти скандального заклонопроєкту "про іноагентів". Зокрема, закликали позбавити країну кандидатства на членство у ЄС.

Про це повідомили на своїх сторінках у соцмережі Х високий представник ЄС Жозеп Боррель та євродепутатка Віола фон Крамон.

Зокрема, Боррель зазначив, що засуджує насильство проти протестувальників і закликав владу забезпечити право людей на мирні зібрання.

"Грузія є країною-кандидатом на вступ до ЄС, я закликаю її владу забезпечити право на мирні зібрання. Застосування сили для його придушення є неприйнятним", – написав він.

Євродепутатка Віола фон Крамон закликала до конкретних кроків.

Зокрема, вона написала, що потрібно скасувати Грузії статус кандидата в ЄС. Також, за її словами, варто зупинити європейське фінансування проєктів Грузії, запровадити санкції проти проросійського олігарха та фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі і заборонити в'їзд для депутатів, які голосували за суперечливий закон.

  • Вчора під час масових протестів у Грузії поліція застосувала сльозогінний газ та водомет для розгону учасників акції біля будівлі парламенту. Крім того, деякі учасники акції стверджували, що правоохоронці застосували гумові кулі.

Протест у Тбілісі
Фото: EPA/UPG
Протест у Тбілісі
Розгін протесту у Тбілісі
Фото: EPA/UPG
Розгін протесту у Тбілісі
Розгін протесту у Тбілісі
Фото: EPA/UPG
Розгін протесту у Тбілісі
Водометами розгяняли протест у Тбілісі
Фото: EPA/UPG
Водометами розгяняли протест у Тбілісі
Розгін протесту у Тбілісі
Фото: EPA/UPG
Розгін протесту у Тбілісі
Розгін протесту у Тбілісі
Фото: EPA/UPG
Розгін протесту у Тбілісі

  • Проте у грузинському МВС запевнили, що спецзасоби були використані через “непокору законним вимогам правоохоронців”. За словами МВС, протестувальники чинили словесний та фізичний опір співробітникам правоохоронних органів, а також кидали у їхній бік різні предмети.
  • 29 квітня, після 10-годинного обговорення, комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні. 
  • Закон, проти якого протестують у Грузії, вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
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