У Європарламенті відреагували на силовий розгін мітингувальників у грузинському Тбілісі, які протестували проти скандального заклонопроєкту "про іноагентів". Зокрема, закликали позбавити країну кандидатства на членство у ЄС.
Про це повідомили на своїх сторінках у соцмережі Х високий представник ЄС Жозеп Боррель та євродепутатка Віола фон Крамон.
Зокрема, Боррель зазначив, що засуджує насильство проти протестувальників і закликав владу забезпечити право людей на мирні зібрання.
"Грузія є країною-кандидатом на вступ до ЄС, я закликаю її владу забезпечити право на мирні зібрання. Застосування сили для його придушення є неприйнятним", – написав він.
I strongly condemn the violence against protesters in Georgia who were peacefully demonstrating against the law on foreign influence. Georgia is an EU candidate country, I call on its authorities to ensure the right to peaceful assembly.Use of force to suppress it is unacceptable— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 1, 2024
Євродепутатка Віола фон Крамон закликала до конкретних кроків.
Зокрема, вона написала, що потрібно скасувати Грузії статус кандидата в ЄС. Також, за її словами, варто зупинити європейське фінансування проєктів Грузії, запровадити санкції проти проросійського олігарха та фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі і заборонити в'їзд для депутатів, які голосували за суперечливий закон.
We need concrete consequences!— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) May 1, 2024
- withdrawal of the EU-candidate status
- stop the funds for 🇬🇪 projects
- sanction Bidzina Ivanishvilli
- travel bans for MPs who vote in favour of the #RussianLaw https://t.co/NBnlqnCan7
- Вчора під час масових протестів у Грузії поліція застосувала сльозогінний газ та водомет для розгону учасників акції біля будівлі парламенту. Крім того, деякі учасники акції стверджували, що правоохоронці застосували гумові кулі.
- Проте у грузинському МВС запевнили, що спецзасоби були використані через “непокору законним вимогам правоохоронців”. За словами МВС, протестувальники чинили словесний та фізичний опір співробітникам правоохоронних органів, а також кидали у їхній бік різні предмети.
- 29 квітня, після 10-годинного обговорення, комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Закон, проти якого протестують у Грузії, вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.