На акції непокори у Тбілісі постраждали восьмеро людей

Поліція знову застосувала проти мітингарів засоби примусу, не минулося без травмованих.

У Тбілісі тривають протести проєвропейських громадян через спробу парламенту ухвалити клона російського закону про "іноагентів". Поліціянти знову застосували до мітингарів силу. За повідомленням міністерства охорони здоров'я Грузії, вісьмох людей довелося ушпиталити.

Як пише "Ехо Кавказу", у постраждалих були зафіксовані різні ушкодження: поранення обличчя, голови та інших частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихання. Це стало наслідком використання правоохоронцями сльозогінного газу, водометів та гумових куль, хоча міністерство внутрішніх справ офіційно спростовує постріли з травматичної зброї.

Семеро мітингарів досі перебувають у лікарні в задовільному стані, одного відпустили додому. Ще десятки учасників протесту звернулися до бригад швидкої допомоги, які чергують безпосередньо біля будівлі парламенту. Вони скаржилися на головний біль та печіння в очах.