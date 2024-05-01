Прем'єр Грузії впевнений, що вдасться проголосувати закон про "іноагентів" і подолати вето президента

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, передає Interpressnews.
Кобахідзе сказав, що очікує на нові демонстрації під час голосування парламенту за проєкт закону, після його ухвалення буде "декілька днів дискомфорту", але у довгостроковій перспективі вдасться "застрахувати" Грузію від "поляризації та радикалізму".
Глава уряду додав, що якщо цього не зробити, то Грузії буде складно стати членом ЄС.
Грузія і закон про "іноагентів": що відомо
- Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
- Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС.
- Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
- Днями країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що поліція застосувала сльозогінний газ та водомет на акції.
- Опісля у Європарламенті засудили розгін протестів у Грузії і закликали позбавити країну кандидатства до ЄС.