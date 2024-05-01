Прем'єр Грузії впевнений, що вдасться проголосувати закон про "іноагентів" і подолати вето президента

Кобахідзе вважає, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, передає Interpressnews.

Кобахідзе сказав, що очікує на нові демонстрації під час голосування парламенту за проєкт закону, після його ухвалення буде "декілька днів дискомфорту", але у довгостроковій перспективі вдасться "застрахувати" Грузію від "поляризації та радикалізму".

Глава уряду додав, що якщо цього не зробити, то Грузії буде складно стати членом ЄС.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо