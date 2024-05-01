У США бізнесмена визнали винним у змові з метою постачання Росії деталей для дронів

Нью-Йоркського бізнесмена визнали винним у змові з метою постачання Росії деталей для дронів. Чоловік визнав, що намагався продати російським компаніям, що перебувають під санкціями, товари подвійного призначення на суму понад $250 000, наводить дані американського Мін'юсту The Telegraph.

26-річний мешканець Брукліна Микола Григор'єв збирався експортувати американську електроніку, яку використовували в російських безпілотниках, задіяних у війні проти України. Григор'єва заарештували в листопаді 2023-го.

"Сьогодні, визнаючи себе винним, підсудний визнав, що змовився з метою контрабанди американських технологій для безпілотних літальних апаратів вартістю понад 250 000 доларів російським компаніям, підживлюючи незаконну війну Путіна проти України", – сказала заступниця генерального прокурора.

Правоохоронці розплутали мережу фальшивих документів і електронних переказів, завдяки чому запобігли потраплянню понад 11 500 електронних компонентів до Росії.

Бізнесмену загрожує до п'яти років позбавлення волі. Скільки він отримає – вирішуватимуть на інших судових засіданнях.

В Григор'єва були двоє спільників: Микита Орхипов і Артем Олов'янников. Вони залишаються на волі. Григор'єв використовував фірму Quality Life Cue LLC (QLC), яка була зареєстрована на двох спільників. Через цю фірму вони купували електронні компоненти подвійного призначення задля продажу їх російській компанії, що виготовляє безпілотники.