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Байден за місяць розгубив перевагу над Трампом в опитуваннях

За підсумками квітня електоральні симпатії у США знову близькі до паритету.

Байден за місяць розгубив перевагу над Трампом в опитуваннях
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Інформаційна агенція Reuters спільно з компанією Ipsos оприлюднили результати щомісячного опитування щодо прийдешніх виборів президента США. Згідно з дослідженням, у квітні чинний господар Білого дому Джо Байден дещо втратив свої позиції.

Якщо на початку місяця за демократа готові були проголосувати на 4% більше американців, ніж за його опонента Дональда Трампа, то нині відрив Байдена становить лише 1%. За нього висловилися 40% респондентів, 39% віддали перевагу республіканцю.

8% громадян США готові проголосувати за Роберта Кеннеді-молодшого - відомого антиваксера та прихильника теорій змов, який йде на вибори як незалежний кандидат. Ще 28% або не визначилися, або взагалі не мають наміру брати участь у голосуванні.

Соціологи стверджують, що опитування має 3% похибку. Також варто враховувати, що американська непряма система виборів означає, що результати всенародного голосування можуть не збігатися із підсумками виборів, які визначатимуть виборники від кожного штату.  

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