Парламентські партії Норвегії підтримали виділення Україні 600 млн доларів

Більшість суми спрямують на ППО для України.

В Норвегії парламентські партії підтримали пропозицію уряду країни збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон. Це більше 600 млн доларів.

Про це повідомляє норвезьке видання VG.

Як повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО. Ще мільярд спрямують на іншу, цивільну, підтримку.

Таким чином, загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з досягне 22 млрд крон.

“Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів”, - написав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони України є найвищим пріоритетом для захисту життя людей.

“Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору”, - підсумував Зеленський.