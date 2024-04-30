Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
ГоловнаСвіт

Парламентські партії Норвегії підтримали виділення Україні 600 млн доларів

Більшість суми спрямують на ППО для України.

Парламентські партії Норвегії підтримали виділення Україні 600 млн доларів
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

В Норвегії парламентські партії підтримали пропозицію уряду країни збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон. Це більше 600 млн доларів. 

Про це повідомляє норвезьке видання VG.

Як повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО. Ще мільярд спрямують на іншу, цивільну, підтримку. 

Таким чином, загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з досягне 22 млрд крон.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів”, - написав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони України є найвищим пріоритетом для захисту життя людей.

“Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору”, - підсумував Зеленський.

  • Уряд Норвегії виділяє до 13,7 млн доларів на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard. Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4.

  • На початку березня уряд Норвегії виділив 140 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у співпраці з Чехією. Крім того, країна приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони. 

  • З початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія надала Україні 500 млн доларів фінансової допомоги.

  • У квітні стало відомо, що Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies