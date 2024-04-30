Парламентські партії Норвегії підтримали виділення Україні 600 млн доларів

В Норвегії парламентські партії підтримали пропозицію уряду країни збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон. Це більше 600 млн доларів.
Про це повідомляє норвезьке видання VG.
Як повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО. Ще мільярд спрямують на іншу, цивільну, підтримку.
Таким чином, загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з досягне 22 млрд крон.
“Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів”, - написав президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони України є найвищим пріоритетом для захисту життя людей.
“Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору”, - підсумував Зеленський.
- Уряд Норвегії виділяє до 13,7 млн доларів на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard. Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4.
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На початку березня уряд Норвегії виділив 140 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у співпраці з Чехією. Крім того, країна приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони.
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З початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія надала Україні 500 млн доларів фінансової допомоги.
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У квітні стало відомо, що Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.