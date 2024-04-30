Комітет міністрів Ради Європи почав готуватися до створення спецтрибуналу з Україною

Сьогодні, 30 квітня Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно привести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочинів російської агресії.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х.
Він подякував членам комітету, які підтримали це рішення.
"Це важливе рішення доручає генеральному секретарю РЄ підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення", – написав Кулеба.
Також він уточнив, що таке рішення схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування трибуналу.
"Це важливий практичний крок до того, щоб трибунал запрацював. Кожен такий крок наближає нас до доказу того, що справедливість за злочин агресії проти України неминуча", – зазначив міністр.
Він наголосив, що зараз триває робота над запуском трибуналу, який буде важливим не лише для українців.
"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повноцінно працюючий трибунал здійснював це правосуддя. Це критично не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", – додав глава МЗС.
I welcome today's decision by @coe's Committee of Ministers on the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine, and I thank all of its members who supported the move.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 30, 2024
This significant decision directs the CoE Secretary General to prepare the necessary documents…
Спецтрибунал для Путіна
- 3 липня 2023 у Гаазі (Нідерланди) відкрився Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA), що є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою.
- Працювати в Центрі будуть прокурори з України, Євросоюзу, США та Міжнародного кримінального суду (МКС). Вони розслідуватимуть та збиратимуть докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.
- Перед цим Президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо заявив, що позиція України чітка – трибунал має бути конкретним, без гібридних форматів.
- До цього прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас пояснювала, що створення гібридного трибуналу дозволить президентові РФ Володимирові Путіну, главі російському МЗС Сергієві Лаврову та іншим уникнути відповідальності за злочин агресії проти України.
- Гібридний трибунал може поєднати юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права – його має підтримати Генасамблея ООН. Судді також можуть бути із різних держав. Саме цей варіант підтримує Захід, але не Україна і деякі її союзники. Українська влада пояснювала, що гібридний формат не дає гарантій, що з Путіна, Лаврова та інших знімуть імунітет, який вони мають. Київ натомість пропонує створити Міжнародний спеціальний трибунал, який судитиме саме найвище військово-політичне керівництво країни-агресора.
- У січні 2023 Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку дії зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.
- Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури для розслідування російської агресії в Україні.
- За даними Генпрокуратури, понад 40 країн світу працюють в межах Core Group над юридичною моделлю трибуналу.