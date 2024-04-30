Комітет міністрів Ради Європи почав готуватися до створення спецтрибуналу з Україною

Сьогодні, 30 квітня Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно привести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочинів російської агресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

Він подякував членам комітету, які підтримали це рішення.

"Це важливе рішення доручає генеральному секретарю РЄ підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення", – написав Кулеба.

Також він уточнив, що таке рішення схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування трибуналу.

"Це важливий практичний крок до того, щоб трибунал запрацював. Кожен такий крок наближає нас до доказу того, що справедливість за злочин агресії проти України неминуча", – зазначив міністр.

Він наголосив, що зараз триває робота над запуском трибуналу, який буде важливим не лише для українців.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повноцінно працюючий трибунал здійснював це правосуддя. Це критично не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", – додав глава МЗС.

I welcome today's decision by @coe's Committee of Ministers on the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine, and I thank all of its members who supported the move.



This significant decision directs the CoE Secretary General to prepare the necessary documents… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 30, 2024

Спецтрибунал для Путіна