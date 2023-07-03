У Гаазі починає роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії. Це – крок до трибуналу над Кремлем (доповнено)

У Гаазі (Нідерланди) сьогодні відкривається Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA). Це перший крок на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою, пише The Guardian.

Працювати в Центрі будуть прокурори з України, Євросоюзу, США та Міжнародного кримінального суду (МКС). Вони розслідуватимуть та збиратимуть докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.

"Це початок кінця безкарності за злочин агресії. Від сьогодні в Гаазі працюватимуть українські прокурори. Представники JIT з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Румунії разом з ними долучаться до роботи ICPA на стартовому етапі. Спецпрокурор США з питань злочину агресії підтримуватиме діяльність Центру. Інші країни та інституції зможуть приєднатися протягом найближчих місяців", – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Потреба в Міжнародному центрі розслідування злочину агресії виникла через те, що МКС не має мандату розслідувати первинний злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд займається конкретними воєнними злочинами проти людяності, і, зокрема, уже видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за депортацію дітей.

Робота над створенням спецтрибуналу, що міг би покарати Путіна та інших винних у розвʼязанні війни, почалася в 2022. У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.

Юрисдикція спеціального трибуналу, створення якого вимагає Україна, буде обмежуватися злочином агресії, який РФ вчинила проти України в 2014 році. Субʼєктами злочину є і сам Путін, і інше найвище військово-політичне керівництво Росії. Також субʼєктами злочину є білоруський самопроголошений "президент" Олександр Лукашенко. На субʼєктів злочину агресії не буде поширюватися імунітет. Ймовірно, розгляд справ та притягнення до відповідальності відбуватиметься заочно, пояснював у матеріалі для LB.ua юрист-міжнародник, нардеп Олександр Мережко.