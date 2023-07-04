Росія використовує щільне мінування, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ на півдні, - британська розвідка

Росія поставила в пріоритет сповільнення українського контрнаступу на півдні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані розвідки Великої Британії.

В основі цього підходу є посилене використання протитанкових мін. У деяких районах щільність мінування вказує на використання більшої кількості мін, ніж передбачає російська військова доктрина.

"Уповільнивши українське просування, Росія спробувала завдати удару по українській бронетехніці одноразовими ударними безпілотниками, ударними вертольотами та артилерією", – констатує розвідка.

Водночас, попри певні успіхи на ранніх етапах контрнаступу, російські війська продовжують страждати від ключових слабкостей, зокрема, розтягнутих підрозділів і браку артилерійських боєприпасів.

25 червня розвідка Британії заявила, що впродовж останніх днів українські війська перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. За цими даними, ЗСУ мають поступовий, але впевнений прогрес на ключових напрямках.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Запорізькій області російські окупанти мінують сільськогосподарські угіддя.