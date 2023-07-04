Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 у Чернещині Ізюмського району стався обстріл, пошкоджено територію ферми, без потерпілих. О 14.20 окупанти обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житлові будинки, на щастя, без жертв. О 14.30 армія Росії завдала ударів по Петропавлівці Куп'янського району, без постраждалих. О 17.40 стався мінометний обстріл с. Колесниківка на Куп'янщині. Без потерпілих", - написав Синєгубов.

Він також нагадав, що в області - висока мінна небезпека.

Так, в Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років. Він отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.

За добу піротехнічні підрозділи обстежили 6,4 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 163 фахівця та 64 одиниці техніки.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли з танків селище Козача Лопань на Харківщині. Люди не постраждали, але пошкоджено будинки та поранено домашню худобу.