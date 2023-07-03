Росіяни обстріляли з танків Козачу Лопань на Харківщині

Російські війська обстріляли з танків селище Козача Лопань на Харківщині. Люди не постраждали, але пошкоджено будинки та поранено домашню худобу.

Про це повідомив у Telegram начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

“Ворог завдав танкових ударів по Козачій Лопані. За попередньою інформацією, ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але поранення отримала домашня худоба”, – написав він.

Суттєвих пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, де внаслідок обстрілів вибито вікна, частково зруйновано стіни та покрівлі.

Нагадаємо, Козача Лопань була окупована в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Селище звільнили у вересні 2022 року. Після деокупації правоохоронці виявили в ньому три катівні.