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Росіяни обстріляли з танків Козачу Лопань на Харківщині

Пошкоджено будинки та поранено домашню худобу.

Росіяни обстріляли з танків Козачу Лопань на Харківщині
Станция "Казачья Лопань"
Фото: ua-1.com

Російські війська обстріляли з танків селище Козача Лопань на Харківщині. Люди не постраждали, але пошкоджено будинки та поранено домашню худобу.

Про це повідомив у Telegram начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

“Ворог завдав танкових ударів по Козачій Лопані. За попередньою інформацією, ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але поранення отримала домашня худоба”, – написав він.

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Суттєвих пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, де внаслідок обстрілів вибито вікна, частково зруйновано стіни та покрівлі.

Нагадаємо, Козача Лопань була окупована в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Селище звільнили у вересні 2022 року. Після деокупації правоохоронці виявили в ньому три катівні.

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