НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду

Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня мали зрости в середньому на 32%.

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляється на сайті нацкомісії.

Йдеться про рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з ним, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

"Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом міністрів та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів", - наголосили в НКРЕКП.

"Верховний головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язу з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюдений в проєкті рішення", - зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Нагадаємо, у 2022 році Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ на час війни. Електрики та холодної води це рішення не стосувалося. Тарифи на холодну воду збиралися підвищити з 1 січня, але регулятор в останній момент скасував рішення та відправив його на доопрацювання. На початку березня регулятор повернувся до цього питання, але остаточне рішення ухвалили тільки наприкінці червня.

29 червня комісія вирішила підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня в середньому на 32% - залежно від водоканалу.

Президент Володимир Зеленський назвав рішення НКРЕКП "ганебним і непрофесійним". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також відреагував - він назвав ці рішення "неприйнятними". Прем'єр наголосив, що з Кабміном це не погоджувалось.