Головне за ніч та ранок. Понеділок, 3 липня

Уночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 39 бойових зіткнень.

Ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 липня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за неділю, 2 липня, Збройні сили ліквідували близько 600 російських окупантів. Втрати російської армії у війні з Україною сягнули близько 230 260 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

На сході України тривають як наступальні, так і оборонні дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ зокрема вели наступальні дії на напрямках: Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське. Мали успіх. За тиждень, що минув, збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометрів.

Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кв.км.

Досягати військових успіхів українській армії допомагають зокрема цифрові інновації. Частину з них застосовують і для протиповітряної оборони.

Україна завдяки інноваційним рішенням перебуває попереду частини армій провідних країн світу. Про це заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега розповів у першому після 100 днів на посаді інтервʼю для LB.ua.

Як технологічні інновації допомагають нашим захисникам – в нашій новині, а також у інтерв’ю, в якому, крім цього, ще багато цікавого.

РФ уночі атакувала Кіровоградську область, упродовж доби била по ще десяти областях, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Обстрілів та атак зазнали Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області.

Більше інформації – в нашій новині.

У лікарні Дніпра 1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка потрапила під ракетний удар російських окупантів у Краматорську 27 червня.

Вікторія Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів росіян і перебувала в Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Коли вони вечеряли в кафе в центрі міста, ворог завдав ракетного удару по будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.

Письменницю намагалися врятувати кілька днів, проте поранення виявилося смертельним. Останніми днями разом із нею були рідні та друзі. Прощання з Вікторією відбудеться в Києві та у Львові.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!