Авіація ЗСУ завдала за добу 12 ударів по районах зосередження росіян, – Генштаб

Сьогодні вночі Російська Федерація знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ зранку 495-ї доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і вісім ударних БпЛА типу “Shahed” по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети та вісім ударних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Хрінівка, Камянська Слобода Чернігівської області, Сопич, Сохани, Білопілля і Пономаренки Сумської області та Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Діброви і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка і Первомайське та Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледару, Богоявленки та Благодатного. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Велика Новосілка, Водяне та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Херсона та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони ворога.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ з важкими боями поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.