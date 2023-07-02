Бразилія стурбована, що стала притулком для російських шпигунів і розпочала розслідування

Бразилія стурбована тим, що стала притулком для російських шпигунів, які проникають на Захід, і розпочала відповідне розслідування.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на The Wall Street Journal.
Потенційні агенти російських спецслужб, які видають себе за бразильців, нещодавно привернули увагу розвідок США, Греції, Нідерландів та Норвегії. Можливо, тепер на них чекає обмін – зокрема на західних агентів.
У червні 2022 року в Нідерландах викрили російського розвідника Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, видаючи себе за громадянина Бразилії на ім'я Віктор Мюллер Ферейра. Наразі він відбуває 15-річний термін у Бразилії за використання фальшивих документів.
У жовтні 2022 року в Норвегії було заарештовано громадянина РФ Михайла Мікушина, який працював під ім'ям бразильського громадянина Жозе Асіса Джаммарії в університеті міста Тромсе.
Третього російського розвідника, який видавав себе за бразильського бізнесмена Герхарда Даніеля Кампуша Віттіха, виявили спецслужби Греції. Відповідно до оприлюднених даних, його справжнє прізвище – Шмирьов (ім'я невідоме). Як з'ясувалося, він зумів втекти до Росії через Ріо-де-Жанейро разом із якоюсь жінкою, яка також жила за фальшивими документами в Афінах.
“Всі ці випадки спонукали владу та контррозвідку Бразилії почати велике розслідування, з метою з'ясувати, чи використовує Москва цю країну як своєрідний “інкубатор” своїх шпигунів, які намагаються проникнути на Захід”, − пише WSP з посиланням на свої джерела у розвідувальній спільноті США.
Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління".