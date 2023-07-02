Бразилія стурбована, що стала притулком для російських шпигунів і розпочала розслідування

Потенційні агенти російських спецслужб, які видають себе за бразильців, нещодавно привернули увагу розвідок США, Греції, Нідерландів та Норвегії.

Бразилія стурбована тим, що стала притулком для російських шпигунів, які проникають на Захід, і розпочала відповідне розслідування.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на The Wall Street Journal.

Потенційні агенти російських спецслужб, які видають себе за бразильців, нещодавно привернули увагу розвідок США, Греції, Нідерландів та Норвегії. Можливо, тепер на них чекає обмін – зокрема на західних агентів.

У червні 2022 року в Нідерландах викрили російського розвідника Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, видаючи себе за громадянина Бразилії на ім'я Віктор Мюллер Ферейра. Наразі він відбуває 15-річний термін у Бразилії за використання фальшивих документів.

У жовтні 2022 року в Норвегії було заарештовано громадянина РФ Михайла Мікушина, який працював під ім'ям бразильського громадянина Жозе Асіса Джаммарії в університеті міста Тромсе.

Третього російського розвідника, який видавав себе за бразильського бізнесмена Герхарда Даніеля Кампуша Віттіха, виявили спецслужби Греції. Відповідно до оприлюднених даних, його справжнє прізвище – Шмирьов (ім'я невідоме). Як з'ясувалося, він зумів втекти до Росії через Ріо-де-Жанейро разом із якоюсь жінкою, яка також жила за фальшивими документами в Афінах.

“Всі ці випадки спонукали владу та контррозвідку Бразилії почати велике розслідування, з метою з'ясувати, чи використовує Москва цю країну як своєрідний “інкубатор” своїх шпигунів, які намагаються проникнути на Захід”, − пише WSP з посиланням на свої джерела у розвідувальній спільноті США.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління".