Іран не відправляє посла до Швеції на знак протесту через інцидент з Кораном

Іран утримається від направлення нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті у Стокгольмі.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян, пише Reuters.

Чоловік розірвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольма в середу – у перший день мусульманського свята Курбан-Байрам.

Шведська поліція звинуватила чоловіка, який спалив священну книгу, в агітації проти етнічної чи національної групи. Він назвав себе біженцем з Іраку, який прагне заборонити це.

У четвер міністерство закордонних справ Ірану викликало повіреного у справах Швеції, щоб засудити “образу найсвятіших ісламських святинь”.

“Хоча адміністративні процедури щодо призначення нового посла до Швеції завершено, процес його відправлення було відкладено через видання шведським урядом дозволу на осквернення Священного Корану”, − сказав Амірабдоллахян.

Він не уточнив, як довго Іран утримуватиметься від відправлення посла до Швеції.

Зазначимо, хоча шведська поліція відхилила кілька нещодавніх заяв про проведення демонстрацій проти Корану, суди скасували ці рішення, заявивши, що вони порушують свободу слова.

Нагадаємо, спалення Корану стало першим аналогічним випадком, після того, як спалення головної священної книги ісламу призвело до зриву переговорів із Туреччиною щодо членства у НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав зустріч високопосадовців Туреччини, Швеції та Фінляндії на 6 липня, аби спробувати подолати заперечення Туреччини проти приєднання Швеції до Альянсу.

Водночас, як повідомило AP, парламент Угорщини відклав до осінньої сесії ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Ця відстрочка, остання в довгій серії затримок, які тривали протягом року, майже гарантує, що Стокгольм не приєднається до західного військового альянсу напередодні або під час саміту НАТО в липні.