Парламент Угорщини відклав до осені ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО

Швеція планувала вступити до НАТО напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.

Парламент Угорщини відклав до осінньої сесії ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє AP.

Ця відстрочка, остання в довгій серії затримок, які тривали протягом року, майже гарантує, що Швеція не приєднається до західного військового альянсу напередодні або під час саміту НАТО в липні.

У дописі на Facebook 28 червня Агнеш Вадаї, депутатка від опозиційної партії Демократичної коаліції Угорщини, написала, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його правляча партія “Фідес” не призначатимуть голосування щодо вступу Швеції під час останньої весняної сесії наступного тижня.

Інший депутат від Демократичної коаліції також підтвердив, що голосування буде відкладено.

Угорщина залишається єдиною країною-членом НАТО, окрім Туреччини, яка ще не схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу.

Швеція разом із сусідньою Фінляндією відмовилася від свого давнього військового нейтралітету після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, і швидко заявила про свій намір приєднатися до НАТО.

Високопоставлені угорські чиновники кажуть, що вони підтримують заявку Швеції на членство, водночас висуваючи нечіткі вимоги Стокгольму як умови для затвердження.

У березні Угорщина направила делегацію до Швеції та Фінляндії для вирішення "політичних суперечок", які викликали сумніви серед деяких законодавців від “Фідес” щодо підтримки їхніх заявок на вступ до НАТО.

Уряд Орбана стверджував, що шведські політики говорили "відверту брехню" про стан демократії в Угорщині, через що, за його словами, деякі законодавці не були впевнені, чи підтримати пропозицію про вступ.

Раніше “Фідес” також спричинив численні затримки в ратифікації заявки Фінляндії на вступ до НАТО, але швидко ухвалив цей захід у березні, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд просуватиметься вперед у ратифікації.

Невизначеність щодо заявки Швеції посилюється запереченнями Туреччини на тлі звинувачень у тому, що Стокгольм занадто м’який щодо груп, які Анкара вважає терористичними організаціями.

Цього місяця Ердоган заявив, що НАТО не має робити ставку на те, що його країна схвалить заявку Швеції на вступ до саміту 11-12 липня у Вільнюсі, оскільки скандинавська країна не повністю вирішила проблеми безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, що найближчими днями скличе термінову нараду, щоб спробувати подолати заперечення Туреччини щодо приєднання Швеції до військової організації – останню відчайдушну спробу, щоб скандинавська країна стояла поруч із союзниками на Вільнюському саміті наступного місяця.

Нагадаємо, нещодавно Туреччина звинуватила Швецію у підтримці спалення Корану. Спалення Корану відбулось в перший день Курбан-Байрам.