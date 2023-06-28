У Нетаньягу почали планувати поїздку в Україну, - Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у канцелярії прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу вже почали планувати поїздку в Україну.

Щоправда, наразі процес знаходиться на ранній стадії, заявив він у коментарі The Jerusalem Post.

За словами Корнійчука, Нетаньягу зараз переглядає питання, пов'язані з країною-агресором.

"Поїздка знаходиться на дуже попередній стадії планування, дата ще не визначена", - зазначає український дипломат.

Щоправда, за даними ЗМІ, в офісі прем'єр-міністра заявили, що рішення ще не ухвалили.

"Я сказав їм, що найшвидший шлях для Нетаньягу потрапити до Білого дому — через Київ. Запрошення на столі, і воно було передано кілька разів, і я сподіваюся, що воно буде прийняте, і ми побачимо пана Нетаньягу в Києві", - сказав Корнійчук.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Ізраїль дотримується обережної позиції та прагне зберігати нейтралітет між сторонами війни. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу говорив про сприяння у забезпеченні цивільної оборони, однак Ізраїль досі утримується від постачання будь-яких озброєнь.

У посольстві України в Ізраїлі заявили, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Росією. Йдеться, серед іншого, про “безрезультатний” візит міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну та інтерв’ю Нетаньягу Jerusalem Post. Дипустанова вважає, що усі відповідні заяви премʼєра завжди спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо надання Україні оборонної допомоги.

МЗС Ізраїлю викликало посла України через звинувачення керівництва країни у “чіткій проросійській позиції”.