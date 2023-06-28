“Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні після перемоги”.

Виступаючи сьогодні, 28 червня, у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції, президент Володимир Зеленський запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей”, – сказав президент.

Він запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини.

“Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні після перемоги. Давайте разом визначимо пріоритети для України після нашої перемоги”, – сказав глава держави.

Він зауважив, що п'ять основних орієнтирів для української доктрини для обговорення є такими: філософія перемоги України, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформації за 10 років.

Зазначимо, що сьогодні у Верховній Раді, окрім президента, були присутні весь склад Уряду, РНБО, всі силовики і генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні президент привітав українців із Днем Конституції: “Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде”.

Цього дня 1996 року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу Конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проєктом, залишаючись у сесійній залі в ніч із 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження президента України, а також підтримали всі спірні статті проєкту: про державні символи України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.

Ухвалення Конституції закріпило правові засади незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Конституція України має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України і повинні їй відповідати. День прийняття Основного Закону є державним святом – Днем Конституції України.

Також нагадаємо, що президент подав до ВР законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної. Серед іншого документ унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади.

Крім того, Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зміну святкових дат, зокрема Різдва. Також перенесуть дати Дня Української державності та Дня захисників і захисниць.