Цей рік може бути вирішальним у війні в Україні, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини також вважає, що зараз вирішальні місяці.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що цей рік може бути вирішальним у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бориса Пісторіуса німецькому виданню ZDF.

"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці. Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки на суму 2,7 мільярда євро", - сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, сьогодні він ставить на контрнаступ ЗСУ, а "все інше стане на свої місця".

Борис Пісторіус сьогодні вирушає до Сполучених Штатів Америки. Ймовірно, переговори в Штатах будуть зосереджені довкола російської агресії проти України.

Зазначимо, Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot. Ракети будуть доставлені в Україну "без зволікань".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті Financial Times повідомив, що основні військові резерви України, включно з тренованими НАТО, ще не залучені у контрнаступі.