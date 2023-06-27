У Києві розпочали встановлювати та тестувати систему автоматизованого доступу до укриттів та сховищ, - Кличко

Мер столиці Віталій Кличко побував в одному з укриттів у Дарницькому районі столиці, де практично завершили капітальний ремонт приміщення і встановили систему автоматизованого відкриття дверей. Завдяки таким системам укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.

Фото: kyivcity.gov.ua

«Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці. В укритті, яке ми оглянули, майже завершили капітальний ремонт. Площа приміщення 140 кв. м, і розраховане укриття на понад 200 осіб. Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги. Загалом у Києві плануємо встановити системи в майже 3 тисячі укриттів та сховищ», – повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що 8 червня, за рішенням Київради, місто додатково виділило на ремонт та облаштування укриттів 750 млн грн (до цього, минулого та нинішнього року, виділи 1,2 млрд грн). Гроші будуть спрямовані, зокрема, на встановлення автоматизованої системи доступу, на придбання двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання, що встановлюватимуть, у першу чергу, на території спальних районів. А також – на дооснащення підвальних та цокольних приміщень, що можуть використовуватися як укриття. Для виявлення таких об’єктів здійснюють позапланову інвентаризацію.