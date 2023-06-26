Комісія не виявила порушень щодо призначення дружини нардепа радницею в.о. гендиректора "Антонов", – пресслужба

Підприємство зазначило, що Левченко взяли на роботу відповідно до вимог законодавства, а облік відпрацьованого часу та оплата її праці "здійснюються відповідно до чинних організаційно-розпорядчих документів".

Радниця в.о. генерального директора ДП "Антонов" Аліна Левченко, яка разом зі своїм чоловіком народним депутатом Богданом Торохтієм (СН) фігурувала в журналістському розслідуванні Bihus info, дійсно пройшла службову перевірку.

Комісія не виявила порушень, заявили у відповіді на запит LB.ua у пресслужбі ДП "Антонов". Там зазначили, що "прийом на роботу та призначення А. Левченко на посаду здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства та організаційно-розпорядчих документів ДП «АНТОНОВ» і ДК «Укроборонпром»".

"Облік відпрацьованого часу та оплата її праці здійснюються відповідно до чинних організаційно-розпорядчих документів, що діють на Підприємстві. Зазначене вище підтверджує, що керівництво ДП «АНТОНОВ» діє виключно в правовому полі, дотримуючись діючих норм і правил, а також спрямовуючи кадрову політику підприємства на підвищення його ефективності та подальший розвиток", – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, що 31 травня журналісти опублікували розслідування про статки нардепа Богдана Торохтія, який також під час повномасштабної війни виїжджав за кордон. Журналісти ідентифікували щонайменше одну поїздку з дружиною на узбережжя моря в Болгарії. Торохтій сказав, що "можливо" був там, а потім взявся стверджувати, що поїздка була до війни.

За даними журналістів, за час повномасштабної війни депутат із дружиною встигли змінити три елітні авто. Частина машин була записана саме на Левченко.

Після виходу розслідування Укроборонпром ініціював службову перевірку щодо Левченко. Серед іншого, мали перевірити її компетенцію.

22 червня Аліна Левченко прокоментувала журналістське розслідування про статки її родини. Левченко дорікнула журналістам, що вони нібито спеціально не навели її позицію та проігнорували подану нею декларацію за 2020 рік про статки, "які були та є достатніми для купівлі автомобілів". Левченко також додала, що позитивно пройшла робочу перевірку, яку "Антонов" почав після виходу сюжету.

Аліна Левченко раніше була помічницею нардепа-соціаліста Сергія Капліна, радницею тодішнього міністра інфраструктури Омеляна, балотувалась до Київради від "Удару", але невдало. Донька футбольного тренера Віталія Левченка. Радницею т.в.о. гендиректора "Антонов" стала в лютому 2023. Також є головою наглядової ради у ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу".