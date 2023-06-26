Україна на саміті НАТО в липні прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою"

Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою".

Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України. Таку заяву голови ОПУ Андрія Єрмака на брифінгу для німецьких ЗМІ разом із ексгенсеком Альянсу цитує пресслужба президента.

"Позиція України: очікуваний результат – це отримати на саміті в липні запрошення до спрощеного приєднання. Але, що важливо, ми хотіли б отримати абсолютно чіткий сигнал, який зафіксував би шлях України до членства в НАТО. Якщо зараз продовжувати політику відкритих дверей, ми дамо поганий сигнал Росії, що вона може продовжувати всі ті речі, які зараз коїть в Україні щодня", – вважає він.

Київ також очікує гарантій безпеки, які мають бути надані на шляху до членства України в НАТО.

Нагадаємо, згідно з рішенням на саміті НАТО від 2008 року, Україна має стати членом НАТО через так зване ПДЧ. Але вступити до Альянсу можна і пропустивши цей крок, як це зробила Фінляндія. За даними Politico, Україна справді може стати членом НАТО без ПДЧ, але на це потрібна згода всіх членів блоку. Західні ЗМІ писали, що не надто підтримують надання Україні чіткіших гарантій щодо вступу США і Німеччина – вони воліли б уникати конкретики, поки триває війна з Росією.