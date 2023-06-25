Зеленський обговорив із Трюдо спробу заколоту в Росії і ситуацію на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії і впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Провів першу із серії важливих телефонних розмов – із пПремʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям – за постійну підтримку України. Розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій", - написав Зеленський.

Він розповів, що звернув увагу Трюдо на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС.

"Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО", - наголосив президент України.

Нагадаємо, що Ббіля чотирьох із шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції російські війська розмістили техніку з вибухівкою.

РанішеЗеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на ЗАЕС – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.

20 червняБуданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, - охолоджувач.