Росіяни обстріляли два населених пункти Чернігівщини

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Російські окупаційні війська обстріляли вночі та зранку в неділю, 25 червня, два населених пункти Чернігівської області.

Про це інформує Оперативне командування "Північ" у Telegram.

"З 02:10 до 02:30 зафіксовано п'ять приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Грем’ячка. З 10:40 до 10:53 зафіксовано три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Тимоновичі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, що впродовж дня, 24 червня, ворог обстрілював з мінометів прикордоння Чернігівщини та Сумщини.