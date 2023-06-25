У Києві зафіксовані аварійні вимкнення світла (оновлено)

Електрика відсутня у двох районах міста.

Від ранку 25 червня у Києві були зафіксовані аварійні вимкнення електроенергії.

Про це інформує Суспільне.

Повідомлялось, що вимкнення світла зафіксовані у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському районах. Відновлювальні роботи триватимуть приблизно до 13:00.

Оновлено. Згодом у ДТЕК повідомили, що масованих аварійних відключень світла в Києві немає.

"Станом на 12:30 невеликі локальні відключення є в Солом'янському районі. Також локальні відключення, пов'язані з плановими роботами на електромережах, є в Солом’янському та Дарницькому районах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю, 25 червня, вдень у столиці та Київській області очікується дощ із грозою, оголошено жовтий (І) рівень небезпеки.