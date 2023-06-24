У Києві обстріл росіян пошкодив лінію електропередачі

Станом на 24 червня внаслідок нічного ракетного обстрілу пошкоджено лінію електропередачі в Києві, а через грозу знеструмлено 300 населених пунктів.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, без світла залишилися 4,8 тис. споживачів", - зазначили у відомстві.

За інформацією міністерства, унаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлено 212 населених пунктів у Львівській області, 34 – в Івано-Франківській, 24 – в Сумській, 21 – у Закарпатській, 10 – у Чернівецькій. У Львівській області тимчасово зупинявся рух поїздів.

Крім того, через технологічні порушення в Дніпропетровській області без світла залишилися 2,3 тисячі споживачів, у Київській - 1,1 тисячі.

"Триває ворожий терор прифронтових і прикордонних із РФ областей. У Донецькій області через обстріли знеструмлювалися 15 населених пунктів, без світла через обстріли залишилася частина споживачів у Сумській, Херсонській, Харківській областях", - поінформували в Міненерго.

Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація безпеки.

"Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У Херсоні за добу заживили 28 абонентів, без світла залишаються 13,5 тис. споживачів", - доповнили в міністерстві.

У деокупованій частині області залишається знеструмленим 1 населений пункт.

Нагадаємо, що у ніч на 24 червня під час чергової масованої російської атаки уламки влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Троє осіб загинули.

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Холодногірському та Слобідському районах Харкова в ніч на суботу, пошкоджено газову трубу. Приблизно 500 приватних будинків лишилися без газу.