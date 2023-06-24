СБУ викрила у п'яти областях 11 проросійських інтернет-агітаторів

Зловмисників піймали у Києві, Миколаєві, Вінниці та у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Служба безпеки нейтралізувала роботу ще 11 проросійських інтернет-агітаторів у п'яти регіонах України.

Як ідеться на сайті спецслужби, зловмисників викрили у Києві, Миколаєві, Вінниці та у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Так, у Києві контррозвідники СБУ викрили жителя, який закликав до "союзу з Росією". Для масового поширення такої "ідеї" він створив та особисто адміністрував декілька груп у фейсбуці, телеграмі та вайбері.

Отримав підозру клірик храму УПЦ (МП) Миколаєва, котрий публічно закликав своїх вірян підтримати російських окупантів у війні проти України.

На Дніпропетровщині заблокували підривну діяльність двох ворожих агітаторів. Одним із них виявився співробітник одного з об’єктів критичної інфраструктури Дніпра, а іншим – працівник авіапідприємства з Кривого Рогу. Зловмисники у різних соцмережах вихваляли вище військово-політичне керівництво Росії та дискредитували українських захисників.

У Кіровоградській області спецслужба знешкодила мережу інтернет-пропагандистів РФ, до якої входило п'ятеро жителів регіону. Для поширення свого контенту вони створили платформу в "Одноклассниках". Тут називали російську збройну агресію проти України "боротьбою з фашизмом" і агітували місцевих жителів вступати до лав окупаційних угруповань країни-агресора.

У Вінниці викрили двох жителів, які у забороненій соцмережі "Одноклассники" героїзували "подвиги" терористів і пропонували встановлювати пам’ятники Кадирову.

За всіма фактами тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії "Таврія", яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Також СБУ повідомила про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.