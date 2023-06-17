Соратник Пригожина та ще семеро осіб отримали підозри за створення телеканалу на окупованій Херсонщині, - СБУ

Малькевич створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії "Таврія", яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Відомий кремлівський політтехнолог, який входить до найближчого оточення очільника російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, Олександр Малькевич, а також очільник каналу, пропагандист "ДНР" і колишній глава прокремлівського телеканалу Донецька "Оплот" Ісмаїл Абдулаєв та ще шість осіб отримали підозри за ч. 6. ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Малькевич створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту. А після повномасштабного вторгнення Росії він запустив так звану "ТРК Таврія" в Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення

Для цього пропагандист отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Володимира Сальдо та його підлеглого – "міністра інформаційної політики Херсонської області", колаборанта Брикова.

"Таврію" використовували як регіональний рупор Кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму про «приєднання» Херсонщини до РФ", - розповіли у спецслужбі.

Під час звільнення Херсона персонал пропагандистського медіа прихопив обладнання і втік разом з окупантами на лівий берег Дніпра.

Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.

Раніше у Києві викрили адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу пропагандистки Тетяни Монтян.