Ще 670 росіян ліквідували українські захисники

Українські захисники ліквідували ще 670 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином чисельність військ ворога зменшилася орієнтовано на 219170 осіб.
Серед інших втрат загарбників:
- танків ‒ 3977 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
- артилерійських систем – 3834 (+22) од,
- РСЗВ – 609 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 302 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
- спеціальної техніки ‒ 520 (+1).
Нагадаємо, російське командування встановило новий порядок лікування поранених військовослужбовців РФ. Тепер до Росії вивозитимуть лише поранених офіцерів.
В Україні за два тижні ліквідували дев'ять офіцерів РФ, ще трьох вбили у Росії. А Міноборони Британії повідомляло, що внаслідок удару 12 червня на півдні майже напевно загинув генерал-майор армії РФ Сергій Горячов.
Напередодні українські бійці знищили на Донецькому напрямку російський вертоліт.