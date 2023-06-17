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Ще 670 росіян ліквідували українські захисники

Також окупанти позбулися 12 танків, 23 бойових броньованих машин і трьох одиниць РСЗВ.

Ще 670 росіян ліквідували українські захисники
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Українські захисники ліквідували ще 670 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином чисельність військ ворога зменшилася орієнтовано на 219170 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат загарбників:

  • танків ‒ 3977 (+12) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од, 
  • артилерійських систем – 3834 (+22) од, 
  • РСЗВ – 609 (+3) од, 
  • засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 302 (+1) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1211 (+12),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
  • спеціальної техніки ‒ 520 (+1).

Нагадаємо, російське командування встановило новий порядок лікування поранених військовослужбовців РФ. Тепер до Росії вивозитимуть лише поранених офіцерів.

В Україні за два тижні ліквідували дев'ять офіцерів РФ, ще трьох вбили у Росії. А Міноборони Британії повідомляло, що внаслідок удару 12 червня на півдні майже напевно загинув генерал-майор армії РФ Сергій Горячов.

Напередодні українські бійці знищили на Донецькому напрямку російський вертоліт.

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