Ще 670 росіян ліквідували українські захисники

Також окупанти позбулися 12 танків, 23 бойових броньованих машин і трьох одиниць РСЗВ.

Українські захисники ліквідували ще 670 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином чисельність військ ворога зменшилася орієнтовано на 219170 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат загарбників:

танків ‒ 3977 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,

артилерійських систем – 3834 (+22) од,

РСЗВ – 609 (+3) од,

засобів ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 302 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),

крилатих ракет ‒ 1211 (+12),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,

спеціальної техніки ‒ 520 (+1).

Нагадаємо, російське командування встановило новий порядок лікування поранених військовослужбовців РФ. Тепер до Росії вивозитимуть лише поранених офіцерів.

В Україні за два тижні ліквідували дев'ять офіцерів РФ, ще трьох вбили у Росії. А Міноборони Британії повідомляло, що внаслідок удару 12 червня на півдні майже напевно загинув генерал-майор армії РФ Сергій Горячов.

Напередодні українські бійці знищили на Донецькому напрямку російський вертоліт.