Україна поставить на озброєння F-16 не раніше Нового року, - Резніков

Крім навчання пілотів, треба підготувати всю інфраструктуру.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може зайняти 6 місяців, але наразі зарано говорити про точні строки постановки на озброєння американських літаків.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков виданню “Настоящее время”.

“Усі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоби освоїти F-16. Звучить усім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, мабуть, полетять швидше”, - зазначив Резніков, і уточнив, що має на увазі вільний політ - із маневруванням, уночі, у парі.

Водночас, крім пілотів, необхідно підготувати інженерів, техніків, спеціалістів із обслуговування, зброярів, заправників тощо. І це займе більше чотирьох місяців.

“І якщо у нас є пілоти, які говорять англійською мовою, і швидше це освоїть, то інженерів та техніків дещо менше. А це ж спеціальна технологія, це не просто поговорити та замовити бургер у "Макдональдсі", - наголосив міністр.

Він зазначив, що паралельно потрібно підготувати аеродроми, підготувати укриття.

Олексій Резніков також пояснив, що поки нема тренувальної програми, не можна сказати, скільки часу займе навчання.

“Тобто щонайменше після Нового року?” - спитала у міністра журналістка, на що Резніков відповів: “Не раніше”.

Нагадаємо, партнери України планують до липня затвердити програму з навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16. Міністр Резніков повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про початок навчань для українських пілотів на винищувачах. Спочатку навчання почнуть на F-16, цей процес очолять Нідерланди і Данія, а згодом приєднаються інші держави.

Днями міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 американського виробництва вже цього літа.