На Харківщині чотири дні перекриватимуть дорогу через розмінування

Об’їзд цієї ділянки дороги буде проводитись по вулицям міста Балаклія.

З 19 по 22 червня у Харківській області перекриватимуть автомобільну дорогу загального користування державного значення Т-21-10 “Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що рух усіх транспортних засобів буде заборонено на ділянці з км 41+700 – км 44+700 у зв’язку із проведенням розмінування, нейтралізації вибухонебезпечних предметів та невідпрацьованих боєприпасів.

Заплановано перекриття руху транспорту з 9:00 до 14:00.

Об’їзд цієї ділянки дороги буде проводитись по вулицям міста Балаклія Ізюмського району Харківської області.

Нагадаємо, житель Харківської області отримав вибухову травму через вибух невідомого вибухового пристрою. В селі Нова Гусарівка внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета під час покосу трави біля власного городу чоловік зачепив невстановлений вибуховий пристрій.