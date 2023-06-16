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Головний рабин України відреагував на образу Зеленського з боку Путіна

Також він наголосив, що в Україні немає неонацистів. 

Головний рабин України відреагував на образу Зеленського з боку Путіна
Головний рабин України Моше Реувен Асман
Фото: Youtube

Головний рабин України Моше Реувен Асман прокоментував образливе висловлювання президента РФ в бік президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє УНІАН.

"Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним", - сказав Моше Реувен Асман.

Він наголосив, що в Україні немає неонацистів. 

"В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", - підкреслив Головний рабин України.

Раніше Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Нагадаємо, у січні цього року Володимир Зеленський зазначив, що не зовсім впевнений, що Володимир Путін ще живий.

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