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Прессекретар президента ПАР заявив, що не чув вибухів під час перебування у Києві

На думку прессекретаря Рамафоси, все у Києві здається нормальним. 

Прессекретар президента ПАР заявив, що не чув вибухів під час перебування у Києві
Вінсент Магвенья
Фото: Скріншот з відео

Під час перебування у Києві члени делегації Південно-Африканської республіки (ПАР) не чули ніяких вибухів.

Про це повідомив прессекретар президента ПАР Вінсент Магвенья.

“Натомість ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним”, - написав він.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Також прибули очільники ще низки країн: Сенегалу, Коморських островів, Єгипту та Замбії, Конго та Уганди. 

Під час перебування в Києві "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки росіяни атакували столицю України ракетами, зокрема і балістичними. 

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