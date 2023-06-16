У Бучанському районі Київщини нині почали масово детонувати російські боєприпаси.

Про це повідомив керівник обласної поліції Анжрій Нєбитов.

За його словами, в області чутно вибухи. Зараз на місці працює поліція і ДСНС.

"Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії РФ", - розповів подробиці Нєбитов.

Він додав, що правоохоронці зарежимили територію, виставили патрулі для того, щоб унеможливитися травмування жителів, поки ДСНС ліквідує наслідки вибухів.

Нагадаємо, внаслідок масштабної ворожої ракетної атаки 16 червня на Київщині були пошкоджені приватні будинки, є потерпілі жителі.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що вдалося збити усі ворожі ракети - шість "Кинджалів" і шість "Калібрів". Росія атакувала ними Україну в той час, коли до Києва прибули лідери країн Африки.