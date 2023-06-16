На засіданні РНБО 23 червня обговорять подолання корупції у системі правосуддя, а також результати перевірок укриттів

На засідання заслухають доповіді голови СБУ, міністра внутріншніх справ та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Наступної п’ятниці, 23 червня, за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться на сайті РНБО.

На засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

Доповідачі: голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Камишін був у складі комісії, що перевіряла укриття в Києві після загибелі під закритим сховище трьох людей. Останніми днями деякі ЗМІ писали про ймовірну підготовку зміщення Кличка з посади голови КМДА. За даними ZN.ua це рішення можуть провести через РНБО.



Джерела LB.ua у владних колах станом на учорашній вечір повідомляли, що рішення про відсторонення Кличка з посади голови КМДА немає, а бажання – є. Звільнити чи відсторонити голову Київської міської державної адміністрації не так просто, як очільників обласних адміністрацій, через особливий статус столиці. Крім того, згідно з рішенням Конституційного суду, очолювали КМДА може лише обраний киянами кандидат, тобто мер.

Нагадаємо, в Україні перевірили більше 60 тисяч укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання 23,6 %.

У Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання — 34,6 %.

Зазначимо, начальника Управління Святошинської РДА Києва та підрядника підозрюють у розкраданні 800 тисяч грн на ремонті укриттів.