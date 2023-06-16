ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранення отримали троє дітей

Дітям надано медичну допомогу, загрози життю немає.

На Сумщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранення отримали троє дітей
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: ЕРА/UPG

На Сумщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранення отримали троє дітей.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 червня 2023 року окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл с. Білокопитове Шосткинського району.

Внаслідок обстрілу троє хлопчиків 9, 10 та 12 років, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення та акубаротравми. Дітям надано медичну допомогу, загрози життю немає.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами автомобіля на Сумщині загинули 6 осіб. Загинули двоє цивільних та четверо працівників лісового господарства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies