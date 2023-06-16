На Сумщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранення отримали троє дітей.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 червня 2023 року окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл с. Білокопитове Шосткинського району.

Внаслідок обстрілу троє хлопчиків 9, 10 та 12 років, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення та акубаротравми. Дітям надано медичну допомогу, загрози життю немає.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами автомобіля на Сумщині загинули 6 осіб. Загинули двоє цивільних та четверо працівників лісового господарства.