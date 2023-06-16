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Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу

Їхній візит в Україну відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії.

Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Скріншот відео
Фото: Адміністрація президента ПАР у Twitter

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів відвідали Бучу Київської області.

Про це повідомляє у Twitter Адміністрація президента ПАР.

“Президент Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у миротворчій місії африканських лідерів, перебувають у православній церкві Святого Андрія в місті Буча, Україна, перед відвіданням місця масового поховання 458 мирних жителів, убитих на початковому етапі конфлікту”, – йдеться у дописі.

 

Нагадаємо, сьогодні до Києва з першим візитом прибули президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса і очільники низки країн – Сенегалу, Коморських островів, Єгипту, Замбії, Конго та Уганди.

Візит Рамафоси відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії. Делегація привезла свої пропозиції щодо "миру", серед яких – відведення російських військ, не розміщення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та пом’якшення санкцій.

Під час візиту африканських лідерів Росія вчинила ракетну атаку на столицю та Київську область.

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