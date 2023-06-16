Їхній візит в Україну відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів відвідали Бучу Київської області.

Про це повідомляє у Twitter Адміністрація президента ПАР.

“Президент Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у миротворчій місії африканських лідерів, перебувають у православній церкві Святого Андрія в місті Буча, Україна, перед відвіданням місця масового поховання 458 мирних жителів, убитих на початковому етапі конфлікту”, – йдеться у дописі.

His Excellency President @CyrilRamaphosa and other African Heads of State & Government participating in the African Leaders Peace Mission now at the St Andrew’s Orthodox Church in the City of Bucha in Kiev, Ukraine, receiving a briefing ahead of their visit to the Mass Grave… pic.twitter.com/NawzZOq95J — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Нагадаємо, сьогодні до Києва з першим візитом прибули президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса і очільники низки країн – Сенегалу, Коморських островів, Єгипту, Замбії, Конго та Уганди.

Візит Рамафоси відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії. Делегація привезла свої пропозиції щодо "миру", серед яких – відведення російських військ, не розміщення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та пом’якшення санкцій.

Під час візиту африканських лідерів Росія вчинила ракетну атаку на столицю та Київську область.