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В Україні – загроза балістичного удару, – Повітряні сили

Крім балістики, ворог випустив "Калібри" з Чорного моря. 

Повітряні сили повідомили про загрозу удару балістичними ракетами. 

У Києві та області вже працює протиповітряна оборона, повідомили в КМВА і КОВА. Крім балістичних, росіяни випустили крилаті ракети "Калібр". 

"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", – йдеться у повідомленні Повітряних сил в Telegram. 

"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.Просимо жителів залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – зазначили в КОВА.

Повітряна тривога оголошена по всій країні. 

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