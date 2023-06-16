В Україні – загроза балістичного удару, – Повітряні сили

Повітряні сили повідомили про загрозу удару балістичними ракетами.

У Києві та області вже працює протиповітряна оборона, повідомили в КМВА і КОВА. Крім балістичних, росіяни випустили крилаті ракети "Калібр".

"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", – йдеться у повідомленні Повітряних сил в Telegram.

"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.Просимо жителів залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – зазначили в КОВА.

Повітряна тривога оголошена по всій країні.