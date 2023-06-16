Уродженку Закарпаття заочно засудили до 12 років ув’язнення за виправдовування агресії РФ

У 2019 році вона переїхала до Москви, де у своїх соцмережах та ефірах російських пропагандистів вела підривну інформаційну діяльність проти України.

Уродженка Закарпаття отримала 12 років ув’язнення за виправдовування агресії РФ в соцмережах та пропагандистських ефірах

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури в порядку спеціального судового провадження довели вину уродженки Хуста у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, а також колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 436-2, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Прихильницю “русского мира” засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирок набрав законної сили. Також їй заборонено упродовж 15 років працювати в органах влади, місцевого самоврядування та інших установах.

У суді доведено, що після переїзду у Москву в 2019 році засуджена у своїх соцмережах та ефірах російських пропагандистів вела підривну інформаційну діяльність проти України. Вона організовувала, проводила та висвітлювала в мережі політичні заходи, спрямовані на підтримку представників РФ та окупаційних адміністрацій. Також дискредитувала Збройні Сили України.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що публікації засудженої несуть загрозу національній безпеці України.

За даними українським ЗМІ, мова йде про Тетяну Поп.

Нагадаємо, український суд засудив до 15 років тюрми сімох депутатів російської Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР". Оскільки депутати наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання суд визначив із дня їх фактичного затримання.