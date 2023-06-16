На Херсонщині підтопленими залишаються 34 населених пункти

Рівень води на Дніпрі у створі посту “Херсон” становить 1,37 м.

Станом на ранок п’ятниці 16 червня внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 34 населені пункти, з яких 17 – на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 8:00 на Дніпрі у створі посту “Херсон” спостерігається поступове зниження рівня води до 1,37 м. Підтопленими залишаються 17 населених пунктів (16 497 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій росіянами території.

Упродовж 15 червня відкачали 22 тис. тонн води з 88 будинків та підвалів (з початку робіт відкачали більше 59 тис. тонн з 245 будинків та підвалів). Для цього було залучено 69 мотопомп.

За добу 15 червня рятувальники доставили 49 тонн води (з них 36 тонн питної) та 4 тис. 495 кг продуктів харчування і продуктів першої необхідності.

Нагадаємо, протягом доби 14 червня на Херсонщині рівень води знизився на 48 см. Станом на ранок 15 червня підтопленими залишалися 44 населені пункти — 27 на правобережжі, 17 — на окупованому лівому березі. На правому березі були підтоплені 1 923 будинки.