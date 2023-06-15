З початку робіт рятувальники ДСНС евакуювали 2 782 людей та 264 тварин.

На Херсонщині минулої доби рівень води знизився на 48 см.

Про це повідомляє ДСНС України.

З початку робіт рятувальники ДСНС евакуювали 2 782 людей та 264 тварин. Надано психологічну допомогу 391 громадянам.

Наразі підтоплено 2 079 будинків. З 157 приміщень відкачано воду – 37 тис. м. куб. Залучено 68 мотопомп.

Підвезено понад 11 тонн продуктів харчування та предметів першої необхідності, очищено 14 тонн води. Підвезено та роздано населенню 253 тонни питної та технічної води.

Очищено від залишків мастильних продуктів 240 кв. метрів території.

Забезпечено реагування на 1 376 звернень громадян.

Від ДСНС залучено 324 рятувальники, в тому числі піротехнічні розрахунки та 47 од. техніки.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, на Херсонщині рівень води знизився до 2,4 метра.

Станом на ранок підтопленими залишаються 44 населені пункти — 27 на правобережжі, 17 — на окупованому лівому березі. На правому березі підтоплені 1 923 будинки.

Оічльник області заявив, що як тільки відступить вода, почнуть відновлювальні роботи, розмінування та прибирання території.

Нагадаємо, вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни скористалися підривом Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму. Зокрема, окупанти запровадили додаткові фільтраційні заходи, за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей, відбирали й одразу знищували українські паспорти, забороняли роботу місцевих волонтерів.