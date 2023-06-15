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Учора росіяни обстріляли 17 населених пунктів на Запоріжжі, загинула жінка

Окупанти завдали 80 ударів по регіону.

Учора росіяни обстріляли 17 населених пунктів на Запоріжжі, загинула жінка
Фото: Юрій Малашко

Упродовж доби 14 червня російські війська обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Рашисти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах: одного ракетного, одного авіаційного та одну атаку з БПЛА”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шість обстрілів з РСЗВ ворог здійснив по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах.

 

Нагадаємо, за добу 13 червня російська армія 122 рази обстріляла Запорізьку область. Окупанти били по 20 населених пунктах. Під час ворожого удару 78-річний житель Новопавлівки отримав поранення. Зараз він перебуває у лікувальному закладі.

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