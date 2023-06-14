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Учора окупанти 122 рази обстріляли Запорізьку область, є поранений

Руйнувань зазнали 40 об’єктів цивільної інфраструктури.

Учора окупанти 122 рази обстріляли Запорізьку область, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу, 13 червня, російська армія 122 рази обстріляла Запорізьку область. Окупанти били по 20 населених пунктах.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив 122 обстріли по 20 населених пунктах: шість атак БПЛА по Чарівному, сім ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Ольгівському та 109 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх прифронтових селах", – йдеться у повідомленні.

Під час ворожого удару 78-річний житель Новопавлівки отримав поранення. Зараз він перебуває у лікувальному закладі.

Правоохоронці зафіксовували руйнування 40 об'єктів цивільної інфраструктури.

 

Нагадаємо, 12 червня росіяни обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, ще двоє цивільних дістали поранень. 

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