Учора окупанти 122 рази обстріляли Запорізьку область, є поранений

За минулу добу, 13 червня, російська армія 122 рази обстріляла Запорізьку область. Окупанти били по 20 населених пунктах.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив 122 обстріли по 20 населених пунктах: шість атак БПЛА по Чарівному, сім ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Ольгівському та 109 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх прифронтових селах", – йдеться у повідомленні.

Під час ворожого удару 78-річний житель Новопавлівки отримав поранення. Зараз він перебуває у лікувальному закладі.

Правоохоронці зафіксовували руйнування 40 об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 12 червня росіяни обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, ще двоє цивільних дістали поранень.